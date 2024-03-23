Іспанія

В даний момент форвард залишається у команді.

На даний момент жодна команда не робила пропозицію Севільї щодо трансферу Юссефа Ен-Несірі - повідомляє The Daily Briefing.

Невідомо, чи залишить Ен-Несірі Севілью цього літа.

До клубу має надійти значна пропозиція, оскільки він є дуже важливою частиною команди Кіке Санчес Флореса, навіть незважаючи на нещодавню публічну суперечку між ними. У складі іспанської команди форвард виступає з 2020 року, разом з ним виграв дві Ліги Європи.

Цього сезону 26-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 2 асисти.