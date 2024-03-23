Наразі півзахисник не планує розглядати варіант з трансфером у інший чемпіонат.
Флоріан Вірц - Getty Images
23 березня 2024, 15:57
Флоріан Вірц розповів щодо своїх планів у Баєрі в майбутньому.
"Ці дні я зосереджений на національній збірній. І після цього у мене ще багато планів з Баєром", — цитує Флоріана Der Spiegel.
"Я не знаю, що робитиме Хабі Алонсо наступного літа, але мій план зрозумілий".
Минулого місяця Вірца було визнано найкращим гравцем у Бундеслізі. Він є одним з лідерів команди, що найближчим часом може оформити чемпіонський титул.
Цього сезону 20-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 17 асистів.