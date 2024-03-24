Півзахисник збірної Франції та Реала прокоментував можливий перехід нападника ПСЖ.
Орельєн Чуамені, Getty Images
24 березня 2024, 08:55
У товариському матчі напередодні збірна Франції поступилась на власному полі Німеччині.
Франція — Німеччина 0:2 Відео голів та огляд матчу
Незважаючи на незадовільний результат, основним питанням до півзахисника "Les Bleus" та мадридського Реала Орельєна Чуамені був потенційний трансфер нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до "бланкос", що очікується влітку цього року.
"Якщо чесно, то зараз мені на це байдуже.
Давайте зачекаємо та подивимось, що Кіліан збирається робити в майбутньому. Зараз він — гравець ПСЖ. Побачимо, що буде далі", — заявив французький виконавець.
Наступний матч збірна Франції проведе проти Чилі 26 березня.