Іспанія

Черговий виток у й без того заплутаній історії.

Проєкт нового клубного європейського змагання під назвою Суперліга було започатковано ще кілька років тому. Проте через потужний опір цим нововведенням клуби, що його започаткували, зрештою були змушені послабити швидкість медійного висвітлення реалізації своїх ідей.

Але процес так ніхто й не зупинив остаточно, тому організатори, переважним чином — президенти мадридського Реала Флорентіно Перес та каталонської Барселони Жоан Лапорта, продовжують просувати свої ідеї на широкий загал.

Останній у нещодавньому інтерв’ю іспанській пресі розповів, у якому стані наразі перебуває проєкт.

"Це буде дуже цікаве змагання, і я вірю, що воно розпочнеться у 2025 році.

Якби ми розпочали турнір два роки тому, ми б уже заробили чимало грошей", — заявив функціонер "блаугранас".

Нагадаємо, що нещодавно стало відомого, що Суперлізі доведеться відмовитись від власної назви через несподіваний збіг.