Інше

Чергова перешкода на шляху досі не створеного турніру.

Європейський Союз дійшов висновку, що Суперліга має змінити назву, оскільки бренд із такою назвою вже належить чемпіонату Данії, передає видання The Telegraph.

В ЄС ухвалили рішення на користь данської Суперліги, що є спільною власністю 12 клубів дивізіону. У зв'язку з цим, ще не створеній Суперлізі доведеться обрати іншу назву.

"Ми дуже раді, що орган ЄС, який відповідає за товарні знаки, погодився з тим, що бренд Суперліги в ЄС порушуватиме цінність, яку данські клуби вклали у свою Суперлігу. Ми завжди були проти бажання великих клубів створити нову європейську лігу. Футбол не повинен бути закритою вечіркою для клубів, що не наважуються брати участь у відкритих змаганнях. Тому, звісно, ми дуже раді цій перемозі за межами поля", — заявив виконавчий директор данської Суперліги Клаус Томсен.