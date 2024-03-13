Чергова перешкода на шляху досі не створеного турніру.
Суперліга, Getty Images
13 березня 2024, 17:59
Європейський Союз дійшов висновку, що Суперліга має змінити назву, оскільки бренд із такою назвою вже належить чемпіонату Данії, передає видання The Telegraph.
В ЄС ухвалили рішення на користь данської Суперліги, що є спільною власністю 12 клубів дивізіону. У зв'язку з цим, ще не створеній Суперлізі доведеться обрати іншу назву.
"Ми дуже раді, що орган ЄС, який відповідає за товарні знаки, погодився з тим, що бренд Суперліги в ЄС порушуватиме цінність, яку данські клуби вклали у свою Суперлігу. Ми завжди були проти бажання великих клубів створити нову європейську лігу. Футбол не повинен бути закритою вечіркою для клубів, що не наважуються брати участь у відкритих змаганнях. Тому, звісно, ми дуже раді цій перемозі за межами поля", — заявив виконавчий директор данської Суперліги Клаус Томсен.