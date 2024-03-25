Іспанія

Досвідчений півзахисник буде далі виступатиме у команді.

Коке продовжив свою угоду з Атлетіко Мадрид — повідомляє офіційний сайт клубу.

Наразі невідомо, наскільки вона буде розрахована.

Вихованець мадридської команди виступає у ній з 2008 року. Разом з Атлетіко іспанський півзахисник виграв два чемпіонати Іспанії, Ліги Європи та Суперкубка УЄФА, по одному разу перемагав у Кубку і Суперкубку Іспанії. Також виходив у два фінали Ліги чемпіонів. Наразі півзахисник є капітаном клубу.

Цього сезону 32-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 5 асисти.