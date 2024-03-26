Яскравий коментар парагвайської легенди.
ВІНІСІУС ЖУНІОР, GETTY IMAGES
26 березня 2024, 15:34
Хосе Луїс Чілаверт обурений поведінкою Вінісіуса Жуніора.
Учора вінгер Реала не стримав сліз, говорячи про расизм на прес-конференції перед матчем між збірними Іспанії та Бразилії.
"Хліба і видовищ. Перший, хто ображає й атакує суперників, — це він.
Не будь педиком, футбол — для чоловіків", — написав колишній воротар збірної Парагваю під відео з прес-конференції Вінісіуса.
Нещодавно захисник Інтера Франческо Ачербі визнав провину
перед гравцем Наполі Жуаном Жезусом через расизм.