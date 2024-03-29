Іспанія

Бразилець фігурує у новій кримінальній справі.

Колишній правий латераль каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес, засуджений до 4,5 років ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні, ще раз постане перед судом у справі про порушення авторських прав. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у 2020 році, коли Алвес брав участь у проекті, мета якого полягала у боротьбі з дезінформацією навколо пандемії коронавірусу, він опублікував пісню під назвою "Avião". В авторах цієї пісні значилося кілька відомих артистів, проте два бразильські композитори — Джуліано Матеус та Тьяго Матеус — заявляють, що скандальний бразилець виключив їхні імена з переліку творців пісні.

"Дані Алвес обманним шляхом виключив імена справжніх творців. Іншими словами, для проведення кампанії проти неправдивих новин ООН було використано твір хибного авторства", – заявили латиноамериканські виконавці.

Наголошується, що незабаром Дані Алвес постане вже перед бразильським судом у справі про порушення авторських прав.