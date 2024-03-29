Іспанія

Все сходиться.

Мадридський Реал планує призначати діючого керманича леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, головним тренером у 2025 році. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, рішення іспанського фахівця залишитися в Баєрі наступного сезону може бути пов'язане з тим, що він хоче стати наступником Карло Анчелотті у "королівському" клубі.

Нагадаємо, 42-річний іспанець очолив леверкузенський Баєр у 2022 році. Після 26 зіграних турів німецької Бундесліги Баєр під керівництвом Хабі Алонсо очолює турнірну таблицю, набравши 70 пунктів. Також "фармацевти" продовжують боротьбу за перемогу у Лізі Європи, де в рамках 1/4 фіналу зустрінуться з лондонським Вест Гемом.