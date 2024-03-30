Іспанія

Українець скоріш за все буде основним воротарем збірної на Євро-2024.

Авторитетне іспанське видання AS опублікувало статтю про воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. У матеріалі журналіст Карлос Форханес аналізує прогрес українського голкіпера у цьому сезоні.

Форханес наголошує на тому, що березень вийшов для Луніна фантастичним. Українець підтвердив, що є основним воротарем "вершкових", безпосередньо долучившись до перемоги над Лейпцигом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Також Андрій успішно зіграв за збірну України у матчах проти збірних БіГ (2:1) та Ісландії (2:1), що дозволило "жовто-синім" вийти на Євро-2024.

Автор статті вказує на те, що для Луніна це буде дебютний чемпіонат Європи, на якому він, напевно, буде основним голкіпером національної команди України. Тібо Куртуа знову відновлюється від травми, тому цього сезону Андрій продовжить грати в основному складі "королівського" клубу.

Якщо Реал із Луніним виграє Ла Лігу та Лігу чемпіонів, а також 25-річний українець добре виступить на Євро, це вплине на його трансферну вартість. Зазначається, що в разі всіх цих складових ціна на Луніна стане "космічною".