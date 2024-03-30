Інше

Зацікавленість до захисника може дозволити йому перейти у іншу лігу.

Жоау Канселу може відправитися до Саудівської Аравії наступного літа — повідомляє Sport.

Наразі захисником цікавиться Аль-Хіляль, який може зробити солідну пропозицію Барселоні.

На даний момент Жоау перебуває у іспанському гранді в оренді з Манчестер Сіті. У команді з АПЛ на Канселу особливо не розраховують і через це він може надовше залишитися у представнику Ла Ліги.

Цього сезону 29-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.