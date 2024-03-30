Зацікавленість до захисника може дозволити йому перейти у іншу лігу.
Жоау Канселу - Getty Images
30 березня 2024, 12:56
Жоау Канселу може відправитися до Саудівської Аравії наступного літа — повідомляє Sport.
Наразі захисником цікавиться Аль-Хіляль, який може зробити солідну пропозицію Барселоні.
На даний момент Жоау перебуває у іспанському гранді в оренді з Манчестер Сіті. У команді з АПЛ на Канселу особливо не розраховують і через це він може надовше залишитися у представнику Ла Ліги.
Цього сезону 29-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.