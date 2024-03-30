Огляд матчу 30-го туру іспанської Ла Ліги.
Серхіо Рамос, gettyimages
30 березня 2024, 17:06
У 30-му турі чемпіонату Іспанії Севілья гостювала у Хетафе.
Вже на 5-й хвилині гості вийшли вперед. Класичний для себе м'яч забив Серхіо Рамос, який сьогодні відзначає 38-й день народження. Іспанець замкнув вдало виконану подачу з кутового, завдавши завершального удару. М'яч влетів у лівий нижній кут воріт.
Господарі старанно намагались взяти бодай одне очко, навіть забили наприкінці матчу, але гол скасували через офсайд. Перемога Севільї — 1:0.
Севілья підіймається на 14-те місце, маючи у своєму активі 31 очко. У Хетафе — 38 та 10 сходинка.
Хетафе — Севілья 0:1
Гол: Рамос, 5
Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Альварес Соса — Іглесіас (Анхель Кармона, 71), Моріба (Мата, 62), Мілья, Єллу Сантьяго (Латаса, 80) — Максимович , Арнаїс Родрігес (Аленья, 71) — Грінвуд
Севілья: Нюланд — Окампос, Баде (Агуме, 65), Рамос, Салас, Акунья (Педроса, 89) — Сумаре, Гудель, Торрес (Соу, 81) — Ромеро (Лукебакіо, 89), Ен-Несірі
Попередження: Ріко, Мата, Аленья — Салас, Гудель, Акунь