Іспанія

Огляд матчу 30-го туру іспанської Ла Ліги.

У 30-му турі чемпіонату Іспанії Севілья гостювала у Хетафе.

Вже на 5-й хвилині гості вийшли вперед. Класичний для себе м'яч забив Серхіо Рамос, який сьогодні відзначає 38-й день народження. Іспанець замкнув вдало виконану подачу з кутового, завдавши завершального удару. М'яч влетів у лівий нижній кут воріт.

Господарі старанно намагались взяти бодай одне очко, навіть забили наприкінці матчу, але гол скасували через офсайд. Перемога Севільї — 1:0.

Севілья підіймається на 14-те місце, маючи у своєму активі 31 очко. У Хетафе — 38 та 10 сходинка.

Хетафе — Севілья 0:1

Гол: Рамос, 5

Хетафе: Сорія — Джене, Альдерете, Альварес Соса — Іглесіас (Анхель Кармона, 71), Моріба (Мата, 62), Мілья, Єллу Сантьяго (Латаса, 80) — Максимович , Арнаїс Родрігес (Аленья, 71) — Грінвуд

Севілья: Нюланд — Окампос, Баде (Агуме, 65), Рамос, Салас, Акунья (Педроса, 89) — Сумаре, Гудель, Торрес (Соу, 81) — Ромеро (Лукебакіо, 89), Ен-Несірі

Попередження: Ріко, Мата, Аленья — Салас, Гудель, Акунь