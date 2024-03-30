Іспанія

Дуже впевнена перемога памплонців.

В рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Альмерія приймала Осасуну.

Гра практично була зроблена в перші десять хвилин зустрічі. В цей проміжок часу "червоні" забили двічі. Голами відзначилися Хосе Арнаїс та Анте Будімір.

В середині другого тайму непристойним для Альмерії рахунок зробив Муньйос Камерос. Таким чином команда Ягоба Аррасате здобуває впевнену перемогу із рахунком 3:0 та піднімається на дев'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

Альмерія — Осасуна 0:3

Голи: Арнаїс, 2, Будімір, 9, Муньйос Камерос, 62

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Монтес, Радованович (Пенья Аканья, 21), Сентельєс — Вієра (Ромеро, 63), Гонсалес, Робертоне (Лопі, 77) — Рамазані, Мілованович (Баптістао, 46), Аррібас (Ембарба, 46)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Еррандо, Хуан Крус (Ібаньєс, 77) — Монкайола (Мохіка, 77), Муньйос Камерос, Гомес — Гарсія (Пенья, 67), Будімір (Рауль, 78), Арнаїс (Орос, 56)

Попередження: Баптістао, Робертоне, Аканья — Арнаїс, Аресо