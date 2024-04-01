Іспанія

Захисник Реала Едер Мілітао прокоментував своє повернення до гри після тривалого лікування після розриву хрестоподібних зв’язок.

Центральний захисник мадридського Реала Едер Мілітао відновився від важкої травми. 31 березня в матчі з Атлетіком бразилець вийшов на поле на 92-й хвилині, а згодом прокоментував своє повернення.

- Я довго думав про цей момент. Було важко, але тепер настав час насолодитися ним. Повернення мало відбутися тут, на Бернабеу. Мало того, проти клубу, у матчі з яким я отримав травму.

Я не можу описати, який у нас чудовий колектив. Вони підтримують тебе, вони допомагають тобі, вийти на поле і отримати їх підтримку – справжня честь.

Я думаю про всіх людей, які допомагали мені від фізіотерапевтів до членів сім’ї. Це був дуже важкий час, — сказав бразилець.

Для Мілітао поєдинок проти Атлетіка став другим у сезоні в Ла Лізі. Результативними діями він не відзначився.