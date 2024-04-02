Новинка дуже нагадує третій комплект форми "вершкових", який використовувався десять років тому.
www.footyheadlines.com
02 квітня 2024, 13:25
Популярний ресурс Footy Headlines опублікував нову можливу гостьову форму мадридського Реала на наступний сезон-2024/25.
Новинку буде виготовлено компанією Adidas, яка є технічним спонсором "вершкових".
Відзначимо, що нова можлива форма Реала сильно нагадує дизайн третього ігрового комплекту клубу з сезону-2014/15, правда, вона яскравішого помаранчевого кольору із синіми вставками.
Після 30 турів Реал набрав 75 очок та впевнено лідирує в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на вісім балів.