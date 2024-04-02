Іспанія

У мережі з'явилася можлива нова гостьова форма Реалу на сезон-2024/25

Новинка дуже нагадує третій комплект форми "вершкових", який використовувався десять років тому.

www.footyheadlines.com

Популярний ресурс Footy Headlines опублікував нову можливу гостьову форму мадридського Реала на наступний сезон-2024/25. Новинку буде виготовлено компанією Adidas, яка є технічним спонсором "вершкових". Відзначимо, що нова можлива форма Реала сильно нагадує дизайн третього ігрового комплекту клубу з сезону-2014/15, правда, вона яскравішого помаранчевого кольору із синіми вставками. Після 30 турів Реал набрав 75 очок та впевнено лідирує в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на вісім балів.