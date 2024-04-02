Іспанія

Через високу конкуренцію вінгер може відправитися до іншої команди.

Родріго може залишити Реал наступного літа через трансфери Ендріка і Кіліана Мбаппе — повідомляє ресурс El Larguero.

Наразі перехід бразильського форварда вже узгоджено, а щодо гравця національної збірної Франції на даний момент є лише розмови щодо узгодження контракту.

Зірковий форвард не хоче залишатися у ПСЖ та сподівається грати у складі Реалу, тому у випадку запрошення і Ендріка, і Кіліана Родріго може не мати регулярних ігрових хвилин. В команді з Мадрида він виступає з 2019 року. Також є гравцем збірної Бразилії, з якою встиг зіграти на чемпіонаті світу 2022 року.

Цього сезону 23-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 15 голів і віддав 8 асистів.