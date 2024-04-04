Іспанія

Серхіо Сегура згадав про те, як працював український голкіпер Андрій Лунін.

Тренер воротарів іспанського Реала Ов'єдо Серхіо Сегура розповів, як тренувався український воротар Андрій Лунін, який виступав за клуб на правах оренди.

"Щоб ви мали уявлення про те, який він: він жив у крихітній квартирці, напевно, 45 квадратних метрів, а коли спалахнула пандемія, він виносив усі меблі з вітальні, розкладав рулон штучного газону, який він купив, і одразу тренувався.

Сусідам згори й знизу це, мабуть, не принесло великого задоволення, але в крихітному Луго він їм дуже сподобався. Він ніколи не поводився як гравець Реала. У всякому разі, не за межами поля.

Він купив собі тренувальний жилет, гирі та величезний кошик для льоду. Він був на 100% готовий. Робота, робота, робота, робота. Він був дуже методичним, рішучим, відданим своїй справі. Коли він прийшов, він попросив нас лише про одне: мати змогу тренуватися щодня і без збоїв.

Але найбільше мене вразило його холоднокровність, здатність зберігати спокій. Він був дуже молодий і між ним та захисником Аррібасом був дурний гол, подарунок, плутанина, і все ж він не надав цьому значення. Або принаймні він створював враження, що це не має значення. Можливо, всередині він не такий спокійний, але зовні він добре переносить тиск.

Він ні хвилини не сміявся, але він ввічливий, приємний, нормальний хлопець. Ми багато розмовляли, і він постійно хотів говорити про футбол. Він був щасливий. Це було перше місце, де він справді грав.

Ніхто не дарував йому місце у Реалі. Нелегко грати, коли перед тобою найкращі у світі. Нелегко там бути взагалі. І нелегко не грати. Куртуа, звичайно, зазнав травми, але потім Реал підписав Кепу, і Андрію довелося чекати. Люди кажуть: "Запасний воротар, це легко", але ти тут лише тому, що вони бачать, наскільки ти добрий.

Ми говоримо про Реал, а не про якусь команду. Якщо у вас немає ігрових хвилин, це важко, але він був сильний, і рішення повернутися і залишитися було правильним. За кілька хвилин, які він мав, він показав, на що він здатний.

Зараз він має гарний момент, коли він знає, що зіграє в наступній грі. Він повернувся до збірної та збирається зіграти на Євро. Днями у плей-оф він зробив ще один блискучий сейв. Для нього це неймовірний крок, величезний стрибок, і це сталося тому, що він уміє працювати та чекати. Я дивлюся на нього зараз і неймовірно гордий. Він грає дуже добре і мені хотілося б побачити його у фіналі Ліги чемпіонів. Він боровся за це місце, він його заслуговує, він був терплячий, на що не кожен здатний. Андрій був у тіні, але він довів, що готовий, бо має все, щоб грати", — наводить слова Сегури ESPN.

Цього сезону Лунін провів 24 матчі за мадридський Реал, з яких 11 на нуль при 19 пропущених м'ячах.