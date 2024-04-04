Іспанія

Колумбійський півзахисник розглядав варіант із деякими грандами.

Хамес Родрігес розповів щодо вибору клубу у минулому.

"ПСЖ і Сіті хотіли мене купити у 2014 році, обидві команди надходили з більш важливими пропозиціями, ніж те, що пропонував Мадрид", — цитує ресурс Madrid Xtra.

"Флорентіно Перес подзвонив мені і спробував переконати мене: "Чого ти хочеш? Грошей чи слави?". Я відповів йому, що хочу слави, а він тоді сказав: "Ну, тоді все зроблено".

У складі Реала півзахисник виступав з 2014 до 2020 року. Зараз Хамес грає у Сан-Паулу.

Цього сезону 32-річний гравець провів 4 матчі в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.