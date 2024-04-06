Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до вирішального поєдинку Кубка Іспанії, який пройде 6 квітня і розпочнеться о 23:00.

У фіналі Кубка Іспанії-2023/24 на Естадіо де Ла Картуха у Севільї зустрінуться Атлетік (Більбао) і Мальорка.

АТЛЕТІК — МАЛЬОРКА

СУБОТА, 6 КВІТНЯ, 23:00. ЕСТАДІО ДЕ ЛА КАРТУХА, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА МОНТЕРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Почнемо з того, як саме обидві команди дісталися фіналу турніру. Атлетік почав свій шлях на стадії 1/64 фіналу, де скромно розібрався з Рубі (6-й дивізіон) на виїзді (2:1). Більш впевнено (3:0), теж на виїзді, вони здолали Депортіво Кайон (4-й дивізіон). Ідентичну звитягу, знову на полі суперника, баски здобули в 1/16 фіналу, де їм протистояв Ейбар із другого дивізіону. В 1/8 фіналу Атлетік впорався вдома з Алавесом (2:0), після чого у чвертьфіналі приймав Барселону. Голи братів Вільямсів у додатковий час подарували баскам перемогу з рахунком 4:2. У півфіналі вони впевнено розібралися з Атлетіко за сумою двох матчів (4:0).

Шлях Мальорки теж почався виїзним поєдинком із представником 6-го дивізіону в 1/64 фіналу. Бойро нічого протиставити острів'янам не зумів, поступившись із рахунком 4:0. Далі, знову не вдома, команда Хав'єра Агірре здолала Вальє де Егуес із 4-го дивізіону (3:0). Ідентичну звитягу Мальорка здобула в 1/16 фіналу, де їм протистояв Бургос (2-й дивізіон). У наступному раунді клуб зустрівся на виїзді з Тенеріфе, ще одним представником 2-го дивізіону. Тоді Мальорка пройшла далі завдяки голу Кайла Ларіна на 120-й хвилині додаткового часу. Після цього була домашня перемога над Жироною (3:2), а у півфіналі острів'яни ледь впоралися з Сосьєдадом — 1:1 за сумою двох матчів і 5:4 у серії пенальті.

На Естадіо де Ла Картуха подібний вирішальний матч Кубка Іспанії відбудеться вже вп'яте поспіль. Атлетік двічі діставався фіналу турніру за цей час і обидва рази поступився (Сосьєдаду у сезоні-2019/20 та Барселоні у наступному ж). Загалом, на рахунку клубу з Більбао 23 перемоги та 16 поразок у вирішальних поєдинках Кубка країни, тоді як у Мальорки скромна одна звитяга у сезоні-2002/03 і дві невдачі у фіналах.

У Ла Лізі Атлетік іде п'ятим, посідаючи місце у зоні кваліфікації до групового етапу Ліги Європи-2024/25. Проте, від Атлетіко, що йде четвертим у зоні Ліги чемпіонів, їх відділяють всього два залікових бали, тож це питання ще дуже зарано вважати закритим. Протягом останніх 10 турів колектив Ернесто Вальверде здобув 15 очок (4 перемоги, 3 нічиїх, 3 поразки).

Мальорка у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії знаходиться на 15-й сходинці. Команда ще не гарантувала собі прописку в еліті на наступний сезон. Від зони вильоту її відділяють всього 6 очок, тож після цього вирішального матчу на Мальорку можуть чекати ще кілька подібних. Протягом попередніх 10 поєдинків у чемпіонаті команда Хав'єра Агірре здобула 12 очок (3 перемоги, 3 нічиїх, 4 поразки).

За версією букмекерів, фаворитами на здобуття трофею є номінальні господарі майбутнього поєдинку. Так, на перемогу (в основний, додатковий час або за підсумками серії пенальті) Атлетіка пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Мальорки оцінюється показником 3,65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, де Маркос — Руїс де Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета

Мальорка: Грейф — Гонсалес, Копете, Раїльйо, Настасич, Х. Коста — Дардер, С. Кошта, Родрігес — Пратс, Ларін

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