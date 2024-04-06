Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубка Іспанії, у якому зіграють баскський Атлетік та Мальорка.
Ніко Вільямс, Getty Images
06 квітня 2024, 22:18
Баскський Атлетік та Мальорка на севільському Естадіо де ла Картуха розіграють Кубок Іспанії.
Ернесто Вальверде, після поразки від мадридського Реала (0:2), залучив до стартового складу Вівіана до центру оборони, тоді як Де Галарета гратиме в опорній зоні, а на лівий фланг атаки повернувся Ніко Вільямс.
Хав'єр Агірре, на тлі нічиєї проти Валенсії (0:0), використав із перших хвилин Гонсалеса та Лато на флангах оборони, тоді як Вальєнт долучиться до трійки в центрі захисту, а Кошта та Дані Родрігес повернуться до центру поля.
Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче — Де Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.
Запасні: Сімон, Весга, Беренгер, Муньяїн, Д. Гарсія, Лекуе, І. Гарсія, Вільялібре, Еррера, Р. Гарсія, У. Гомес.
Запасні: Райкович, Куельяр, Настасич, ван ден Гейден, Маскарель, Морланес, Пратс, Коста, Маффео, Санчес, Радоньїч.
Мальорка: Грейф — Гонсалес, Вальєнт, Раїльйо, Копете, Лато — Дардер, Кошта, Д. Родрігес — Ларін, Мурікі.
Гра Атлетік — Мальорка почнеться о 23:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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