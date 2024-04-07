Жоау Канселу хоче залишитися у Барселоні наступного сезону — повідомляє Sport

Незважаючи на інтерес з боку інших команд, перемовна позиція іспанського гранду набагато міцніше. 

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" хоче продовжити оренду 29-річного португальця на наступний сезон, але "містяни" мають намір продати футболіста, а Барселона через фінансові труднощі не може дозволити повноцінний трансфер гравця. 

Цього сезону 29-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти. 