Іспанія

Наразі захисник сподівається виступати у команді.

Жоау Канселу хоче залишитися у Барселоні наступного сезону — повідомляє Sport.

Незважаючи на інтерес з боку інших команд, перемовна позиція іспанського гранду набагато міцніше.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" хоче продовжити оренду 29-річного португальця на наступний сезон, але "містяни" мають намір продати футболіста, а Барселона через фінансові труднощі не може дозволити повноцінний трансфер гравця.

Цього сезону 29-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 4 асисти.