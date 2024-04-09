Іспанія

Коментар від форварда щодо своєї нинішньої форми.

Хоселу розповів щодо виступів у складі мадридського Реалу.

"Фізично я переживаю один із найкращих моментів у своїй кар’єрі",- цитує форварда журналіст Сід Лоу.

"Мені щойно виповнилося 34, але я цього не відчуваю. Досягти цього в 33, 34 роки нелегко, і я не планую зупинятися зараз".

Наразі Хоселу цікавиться Манчестер Юнайтед, який може купити його наступного літа.

Цього сезону 34-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 3 асисти.