Коментар від форварда щодо своєї нинішньої форми.
Хоселу Гравець, Getty Images
09 квітня 2024, 14:56
Хоселу розповів щодо виступів у складі мадридського Реалу.
"Фізично я переживаю один із найкращих моментів у своїй кар’єрі",- цитує форварда журналіст Сід Лоу.
"Мені щойно виповнилося 34, але я цього не відчуваю. Досягти цього в 33, 34 роки нелегко, і я не планую зупинятися зараз".
Наразі Хоселу цікавиться Манчестер Юнайтед, який може купити його наступного літа.
Цього сезону 34-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 3 асисти.