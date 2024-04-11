Іспанія

Терміни відновлення українця не повідомляються.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити найближчий поєдинок іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко.

За словами головного тренера клубу Мічела, у 26-річного українця пошкодження литкового м'яза і тому його участь у грі з "матрацниками" під великим питанням.

Цього сезону Циганков провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Жирона відбудеться у суботу, 13 квітня, о 15:00 за Києвом.