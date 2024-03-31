Іспанія

Завершився сьомий поєдинок 30 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Жирона приймала Бетіс на Естаді Монтіліві.

У першому таймі відкрити рахунок вдалося господарям поля — з пенальті відзначився Довбик, для якого цей гол був першим за 9 матчів. Гості встигли відновити паритет у першій половині зустрічі завдяки результативному удару Вілліана Жозе у компенсований до неї час.

У другій половині поєдинку Довбику вдалося відзначитися з гри після асисту Порту. Проте, Вілліан Жозе відповів на дубль українця своїм. Врятувати перемогу для каталонців після виходу на поле з лави запасних зумів Стуані. Його гол у компенсований до другого тайму час виявився останнім у зустрічі.

Жирона — Бетіс 3:2

Голи: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 — В. Жозе, 45+4, 76

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес (Стуані, 83), Блінд — Коуту, Мартін (Хуанпе, 90+6), А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков (Еррера, 82), Порту (Торре, 83) — Довбик (Валері, 90+6)

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Ріад (Папастатопулос, 46), Абнер (Міранда, 77) — Родрігес, Іско — Форнальс, Фекір (Карвалью, 62), Перес (Авіла, 62, Родрі, 84) — В. Жозе

Попередження: Мартін, Торре, Еррера — Іско, Ріад, Авіла, Форнальс