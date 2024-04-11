Іспанія

Тренер каталонської команди вважає, що шансів на перемогу в лізі вже немає.

Наставник Жирони Мічел заявив, що його команда боротиметься за топ-4, яка дає перепустку в Лігу чемпіонів УЄФА.

"Перемога в наступному турі гарантує нам участь в єврокубках? Це реальність великого проєкту футбольного клубу Жирона. Я беру участь у цьому проєкті, і для мене це річ, що вражає. Тепер це реальність, і тепер наша мрія — грати в Лізі чемпіонів.

Я сподіваюся досягти цього в кінці сезону. Це правда, що я очолив клуб три роки тому, і бути в Європі наступного року — це неймовірний подвиг для нас. Це говорить про те, наскільки добре клуб працює. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Атлетіко, Реал і Барселона є нашими прямими конкурентами за потрапляння до Ліги чемпіонів, але не за те, щоб виграти Лігу.

За перемогу в Ла Лізі суперництво йде між Барсою, Реалом та Атлетіко. Решта команд повинні боротися за інші речі. Ми ведемо боротьбу, якої ніхто не очікував, і, за нашими власними переконаннями, ми потрапимо до Ліги чемпіонів", - заявив Мічел.

Раніше повідомлялось, що Циганков може пропустити матч з Атлетіко через пошкодження.