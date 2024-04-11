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Президент УЄФА зробив сенсаційне зізнання.

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що отримував погрози у зв’язку з організацією європейської Суперліги.

"Так, прямі та непрямі погрози, але також була пропозиція. Погрози були такими: "ми сильні й впливові, ми будемо судитися з вами, ви будете відкривати кримінальні справи, ви не знаєте, з ким маєте справу". І подібні. І пропозиція була пересісти на іншу сторону. Все це почула моя дружина, яка була зі мною в машині, коли мені телефонували", — сказав Чеферін в інтерв’ю Infolibre.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Італії пригрозила своїм клубам жорсткими санкціями за участь у Суперлізі