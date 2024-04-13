Іспанія

Поєдинок іспанського чемпіонату розпочнеться о 15:00 за Києвом.

Сьогодні, 13 квітня, відбудеться матч 31 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти мадридського Атлетіко.

Тренерський штаб Жирони на чолі з Мічелом ухвалив рішення довірити місце у стартовому складі українському нападникові Артему Довбику.

Водночас, український вінгер Віктор Циганков опинився поза заявкою через пошкодження, про що напередодні говорив Мічел.

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Коуту, Соліс, Гарсія, Еррера, Морейра — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Фернандес, Хуанпе, Мартінес, Гарсія, Торре, Порту, Вілья, Гарсія, Стуані.

Для 26-річного українця це буде 32 матч у нинішньому сезоні — на його рахунку 16 забитих м'ячів та сім гольових передач.

Нагадаємо, матч Атлетіко — Жирона розпочнеться о 15:00 за Києвом. Слідкувати за основними подіями матчу можна буде на Football.ua.