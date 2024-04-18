Іспанія

Сталось це після переможного матчу з Манчестер Сіті.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Президент Реала Флорентіно Перес особисто привітав Андрія Луніна з чудовою грою. Крім того, Перес у Манчестері наполягав на продовженні контракту Андрія з командою. Флорентіно розповів про ці плани близькому оточенню.

В поточному сезоні Лунін провів за Реал 27 матчів, 12 з яких "на нуль".

Його контракт з мадридцями розрахований до літа 2025 року.