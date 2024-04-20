Іспанія

Контракт іспанського центрбека з "вершковими" спливає цього літа.

Центральний захисник мадридського Реала Начо Фернандес, контракт якого розрахований до кінця поточного сезону, поки що не визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 34-річному іспанцю потрібен час, щоб ухвалити рішення щодо подальшого у своїй кар'єрі, а зараз він повністю сконцентрований на останніх найважливіших іграх цієї кампанії.

Стверджується, що у разі відходу з Реала Начо не планує залишатися в іспанській Ла Лізі, оскільки він не хоче грати проти свого рідного клуба.

Як повідомлялося раніше, у підписанні досвідченого іспанського захисника зацікавлений міланський Інтер.