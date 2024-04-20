Контракт іспанського центрбека з "вершковими" спливає цього літа.
Начо Фернандес, Getty Images
20 квітня 2024, 15:22
Центральний захисник мадридського Реала Начо Фернандес, контракт якого розрахований до кінця поточного сезону, поки що не визначився зі своїм майбутнім. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 34-річному іспанцю потрібен час, щоб ухвалити рішення щодо подальшого у своїй кар'єрі, а зараз він повністю сконцентрований на останніх найважливіших іграх цієї кампанії.
Стверджується, що у разі відходу з Реала Начо не планує залишатися в іспанській Ла Лізі, оскільки він не хоче грати проти свого рідного клуба.
Як повідомлялося раніше, у підписанні досвідченого іспанського захисника зацікавлений міланський Інтер.