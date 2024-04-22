Іспанія

А як же Златан та Мілан?

Головний тренер Барселони Хаві готовий залишитися в каталонському клубі до 2025 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, найближчим часом 44-річний фахівець зустрінеться з президентом клубу Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку, щоб обговорити можливе продовження співпраці. Керівництво каталонців хоче, щоб Хаві залишився в клубі, як мінімум ще на один сезон.

Зазначається, що іспанець готовий залишитися у клубі, але багато чого буде залежати від майбутнього проекту "блаугранас".