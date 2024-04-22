Головний тренер Барселони Хаві готовий залишитися в каталонському клубі до 2025 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, найближчим часом 44-річний фахівець зустрінеться з президентом клубу Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку, щоб обговорити можливе продовження співпраці. Керівництво каталонців хоче, щоб Хаві залишився в клубі, як мінімум ще на один сезон.

Зазначається, що іспанець готовий залишитися у клубі, але багато чого буде залежати від майбутнього проекту "блаугранас".

Нагадаємо, наприкінці січня Хаві заявив, що залишить Барселону після завершення нинішнього сезону.
Раніше повідомлялося, що Хаві може очолити Мілан.
Напередодні, ентренадор Барси прокоментував гру з мадридським Реалом.