Іспанія

У Мадриді намагаються підготуватися до будь-якого сценарію.

Голкіпер Андрій Лунін може залишити Реал, якщо сторони не домовляться про оновлення угоди, передає портал Defensa Central.

У Мадриді визначилися з сумою, яку вони хотіли б отримати за 25-річного українця. Повідомляється, що "вершкові" розраховують виручити за такий трансфер близько 40 мільйонів євро.

За час відсутності бельгійського колеги за позицією Тібо Куртуа, Лунін показав, що здатний демонструвати необхідний для топ-клубу рівень гри, чим у Реалі хочуть скористатися, щоб отримати чималу суму за потенційний перехід гравця.

У поточному сезоні українець взяв участь у 28 матчах мадридців у всіх турнірах, пропустивши 25 голів і 12 разів залишивши свої ворота "сухими".

Контракт Луніна з Реалом розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює голкіпера у 16 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Тібо Куртуа заявив, що терміновості у його поверненні немає, оскільки Лунін "добре справляється".