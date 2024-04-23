Іспанія

Бельгійський голкіпер вкотре дав своєму українському колезі хороший відгук.

У березні мадридський Реал офіційно повідомив про те, що зірковий голкіпер команди Тібо Куртуа отримав розрив внутрішнього меніска правого коліна під час тренування, через що знадобилося хірургічне втручання.

31-річний бельгієць відповів на питання щодо свого майбутнього повернення, відзначивши успіхи свого українського колеги Андрія Луніна в якості "першого номера" мадридського гранда.

"Коли я повернуся? Лунін добре справляється, тому немає жодної терміновості в цьому", — цитує слова Тібо Куртуа Madrid Xtra.

Нагадаємо, що кільки днів потому Тібо Куртуа повернувся до тренувань у загальній групі мадридського Реала.