Іспанія

"Кажани" готуються до поєдинку проти Барселони.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук повернувся до тренувального процесу, повідомляє AS.

За інформацією джерела, 28-річний українець вперше після трьох пропущених тижнів взяв участь у тренувальному занятті, але поки що він працює за індивідуальною програмою.

Швидше за все, Яремчук не встигне повністю відновитися до матчу проти Барселони, який відбудеться 29 квітня.

Нинішнього сезону Яремчук провів 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Після 32 турів Валенсія набрала 47 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Ла Ліги.