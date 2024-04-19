Поєдинок відбудеться 29 квітня.
РОМАН ЯРЕМЧУК, GETTYIMAGES
19 квітня 2024, 14:43
Нападник Валенсії Роман Яремчук травмувався в матчі з Мальоркою (0:0), який відбувся наприкінці березня. Як пізніше повідомив тренер Рубен Бараха, в українця травма м’язів задньої поверхні лівого стегна.
Стало відомо, що Роман Яремчук точно пропустить з Бетісом (20 квітня) та Барселоною (29 квітня). Раніше очікувалося, що він встигне відновитися до гри з Бетісом, але ці надії не виправдалися, повідомляє Radio Marca.
Нагадаємо, в останньому турі Валенсія мінімально виграла в Осасуни без Яремчука.