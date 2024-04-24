Обговорення даної системи стало актуальним після минулого матчу між Реалом та Барселоною.
ТЕБАС, GETTY IMAGES
24 квітня 2024, 22:10
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливе впровадження системи автоматичного визначення голів у чемпіонаті Іспанії.
"Це не ідеальна технологія, і це перша причина. Але справа не тільки в цьому: протягом сезону примарні голи забиваються три чи чотири рази, і якщо додати, що вона не ідеальна, цінність її використання дуже висока.
Це означає вкладення від 5 до 6 млн доларів для того, щоб її використали один раз і із сумнівами", — наводить слова Тебаса Marca.
Також наголошується, що Тебас виступає за встановлення більшої кількості камер, які допоможуть суддям у майбутньому.
Нагадаємо, такі розмови про суддівство виникли після незарахованого м'яча нападаючого Барселони Ламіна Ямала у матчі з мадридським Реалом (2:3).
Раніше став відомим запис розмов арбітрів під час скандального інциденту в Ель-Класіко.