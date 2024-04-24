Іспанія

Обговорення даної системи стало актуальним після минулого матчу між Реалом та Барселоною.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про можливе впровадження системи автоматичного визначення голів у чемпіонаті Іспанії.

"Це не ідеальна технологія, і це перша причина. Але справа не тільки в цьому: протягом сезону примарні голи забиваються три чи чотири рази, і якщо додати, що вона не ідеальна, цінність її використання дуже висока.

Це означає вкладення від 5 до 6 млн доларів для того, щоб її використали один раз і із сумнівами", — наводить слова Тебаса Marca.

Також наголошується, що Тебас виступає за встановлення більшої кількості камер, які допоможуть суддям у майбутньому.

Нагадаємо, такі розмови про суддівство виникли після незарахованого м'яча нападаючого Барселони Ламіна Ямала у матчі з мадридським Реалом (2:3).

Раніше став відомим запис розмов арбітрів під час скандального інциденту в Ель-Класіко.