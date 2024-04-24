Іспанія

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена футболістів, які претендують на нагороду найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками квітня.

На приз претендують п'ятеро футболістів:

- нападник Реала Вінісіус Жуніор — один гол та одна гольова передача за 120 ігрових хвилин;

- форвард Сельти Яго Аспас — два голи та дві гольові передачі за 278 ігрових хвилин;

- нападник Севільї Юссеф Ен-Несері — два голи та один асист за 293 ігрові хвилини;

- півзахисник Бетіса Іско – одна гольова передача за 250 ігрових хвилин;

- вінгер Жирони Савіо — одна гольова передача за 188 ігрових хвилин.

Віддати свій голос за одного із претендентів на нагороду можна на сайті EA Sports.

У той же час на нагороду найкращому тренеру місяця претендують троє фахівців: Карло Анчелотті з мадридського Реала, Мануель Пеллегріні з Бетіса та Кіке Санчес Флорес із Севільї.

Після 32 турів Реал набрав 81 очко та посідає перше місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на 11 балів. Трійку найкращих замикає Жирона, яка має 68 очок.