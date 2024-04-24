На нагороду претендують п'ять футболістів.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
24 квітня 2024, 18:45
Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена футболістів, які претендують на нагороду найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками квітня.
На приз претендують п'ятеро футболістів:
- нападник Реала Вінісіус Жуніор — один гол та одна гольова передача за 120 ігрових хвилин;
- форвард Сельти Яго Аспас — два голи та дві гольові передачі за 278 ігрових хвилин;
- нападник Севільї Юссеф Ен-Несері — два голи та один асист за 293 ігрові хвилини;
- півзахисник Бетіса Іско – одна гольова передача за 250 ігрових хвилин;
- вінгер Жирони Савіо — одна гольова передача за 188 ігрових хвилин.
Віддати свій голос за одного із претендентів на нагороду можна на сайті EA Sports.
У той же час на нагороду найкращому тренеру місяця претендують троє фахівців: Карло Анчелотті з мадридського Реала, Мануель Пеллегріні з Бетіса та Кіке Санчес Флорес із Севільї.
Після 32 турів Реал набрав 81 очко та посідає перше місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на 11 балів. Трійку найкращих замикає Жирона, яка має 68 очок.