Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена футболістів, які претендують на нагороду найкращому гравцю чемпіонату Іспанії за підсумками квітня.

На приз претендують п'ятеро футболістів:

- нападник Реала Вінісіус Жуніор — один гол та одна гольова передача за 120 ігрових хвилин;

- форвард Сельти Яго Аспас — два голи та дві гольові передачі за 278 ігрових хвилин;

- нападник Севільї Юссеф Ен-Несері — два голи та один асист за 293 ігрові хвилини;

- півзахисник Бетіса Іско – одна гольова передача за 250 ігрових хвилин;

- вінгер Жирони Савіо — одна гольова передача за 188 ігрових хвилин.

Віддати свій голос за одного із претендентів на нагороду можна на сайті EA Sports.

У той же час на нагороду найкращому тренеру місяця претендують троє фахівців: Карло Анчелотті з мадридського Реала, Мануель Пеллегріні з Бетіса та Кіке Санчес Флорес із Севільї.

Після 32 турів Реал набрав 81 очко та посідає перше місце в іспанській Ла Лізі, випереджаючи Барселону на 11 балів. Трійку найкращих замикає Жирона, яка має 68 очок.