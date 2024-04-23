Іспанія

В Іспанії продовжується обговорення роботи суддівської бригади у матчі Реал — Барселона.

Королівська федерація футболу Іспанії представила записи розмови суддівської бригади на чолі із Сесаром Сото Градо з арбітрами ВАР у моменті із незарахованим голом у матчі Реал — Барселона (3:2).

Нагадаємо, на 28 хвилині після кутового по воротах вершкових пробив Ламін Ямал, після чого м'яч відбив українець Андрій Лунін. Після перегляду ВАР арбітри ухвалили рішення, що м'яч не перетнув лінію воріт.

ВАР: "Сесаре, давай перевіримо. Почекай трохи, не поновлюй гру".

Сото Градо до гравців: "Ми чекаємо. Ні, системи автоматичного визначення голів немає. Чекаємо. Ми чекаємо на ВАР, можливо, був гол. Ми перевіряємо. Ні, системи автоматичного визначення голів немає".

ВАР: "На момент контакту м'яча з рукавичками Луніна зупиніть. Сесаре, почекай, ми дивимося з усіх боків, бо не маємо потрібного ракурсу".

Сото Градо: "Ми чекаємо. Ми поки що не знаємо".

ВАР: "На стоп-кадрі тіло Луніна закриває огляд. Так, почекай секундочку. Ми досі шукаємо докази. Потрібно 360 градусів. Цей кадр не підходить, не підходить, цей теж. Це...".

Реал — Барселона 3:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Сото Градо: "Не треба поспішати. Це дуже важливе рішення, ми не поспішаємо. Перевірте всі камери".

ВАР: "Інших немає. Чи можемо ми підтвердити, що інших камер немає?".

Сото Градо: "Ми не поспішаємо. Краще зачекати. Треба почекати".

ВАР: "Сесаре, ми відновимо гру з кутового. У нас немає доказів того, що м'яч перетнув лінію, тому починаємо з кутового. Ми не маємо доказів того, що м'яч точно влетів у ворота. Кутовий удар".

Раніше повідомлялося, що президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб може вимагати перегравання матчу з Реалом, якщо буде доведено, що судді помилково не зарахували гол Ламіна Ямала у "El Clasico".