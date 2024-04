Атакуючий півзахисник Ікер Муніаїн піде з Атлетіка після 15 поспіль сезонів у команді, передає офіційний сайт басків.

Контракт 31-річного іспанця втрачає чинність наприкінці поточної кампанії, тож він залишить клуб на правах вільного агента.

🏆 You did it, @IkerMuniain10 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒎𝒐𝒖𝒔 𝑨𝒕𝒉𝒍𝒆𝒕𝒊𝒄 𝑪𝒍𝒖𝒃, champions again. Eternally grateful, Kapitaina. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/rAj9MlWQBf

Муніаїн дебютував за Атлетік у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи-2009/10, коли команда приймала Янг Бойз наприкінці липня 2009 року. У другому, серпневому матчі-відповіді проти швейцарців він відзначився своїм першим голом за клуб із Більбао.

Загалом, нинішній капітан колективу Ернесто Вальверде вже взяв участь у 557 матчах Атлетіка у всіх турнірах, відзначившись 75 голами і 70 асистами. Півзахисник допоміг рідній команді здобути два Суперкубки Іспанії (2015/16 і 2020/21), а також Кубок Іспанії-2023/24.

❤ 𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲.



𝗕𝘂𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲,



𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



© Our captain announces his departure after 15 seasons with the first team.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/d99pIvGxKK