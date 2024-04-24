Іспанія

Клуб із Більбао попрощається зі своїм капітаном.

Атакуючий півзахисник Ікер Муніаїн піде з Атлетіка після 15 поспіль сезонів у команді, передає офіційний сайт басків.

Контракт 31-річного іспанця втрачає чинність наприкінці поточної кампанії, тож він залишить клуб на правах вільного агента.

Муніаїн дебютував за Атлетік у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи-2009/10, коли команда приймала Янг Бойз наприкінці липня 2009 року. У другому, серпневому матчі-відповіді проти швейцарців він відзначився своїм першим голом за клуб із Більбао.

Загалом, нинішній капітан колективу Ернесто Вальверде вже взяв участь у 557 матчах Атлетіка у всіх турнірах, відзначившись 75 голами і 70 асистами. Півзахисник допоміг рідній команді здобути два Суперкубки Іспанії (2015/16 і 2020/21), а також Кубок Іспанії-2023/24.

❤ 𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝘆 𝗹𝗶𝗳𝗲.



𝗕𝘂𝘁 𝗻𝗼𝘄, 𝗺𝘆 𝗹𝗼𝘃𝗲,



𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



© Our captain announces his departure after 15 seasons with the first team.#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/d99pIvGxKK — Athletic Club (@Athletic_en) April 24, 2024

"Статистики, якою б блискучою вона не була, недостатньо, щоб відобразити значний внесок плеймейкера в Атлетік. Наслідуючи інших легендарних "левів", Муніаїн вважав за краще залишатися вдома і битися за свою команду, яка розвивала його і давала йому можливість стати професіоналом. Він відмовлявся підписувати контракти з іншими клубами, які могли б запропонувати йому більше грошей і пообіцяти більше трофеїв. Ця прихильність зробила його кумиром вболівальників і взірцем для нових поколінь. Ці риси характеру також зробили його ідеальним капітаном, роль якого він прийняв зі смиренням і чесністю, постійно демонструючи спортивну майстерність і повагу. Сила духу, самовідданість і рішучість, з якими він подолав дві серйозні травми коліна, також є ознакою професіоналізму гравця і його пристрасті до футболу та Атлетіка", — йдеться в офіційній заяві клубу.

У Більбао оголосили, що найближчим часом на стадіоні Сан Мамес відбудеться відповідний прощальний захід, відкритий для всіх бажаючих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нападник Атлетіка Рауль Гарсія завершить кар'єру наприкінці поточного сезону.