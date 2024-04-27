Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 33-го туру Прімери, який пройде 27 квітня та розпочнеться о годині 15:00.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Лас-Пальмас та Жирона. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

ЛАС-ПАЛЬМАС — ЖИРОНА

СУБОТА, 27 КВІТНЯ, 15:00. ЕСТАДІО ГРАН КАНАРІЯ, ЛАС-ПАЛЬМАС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОРХЕ ВАСКЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Жирона відправиться на виїзд до Лас-Пальмаса, який не в формі у Ла Лізі, знаючи, що перемога дозволить їм обійти Барселону і вийти на друге місце в таблиці.

Гості проводять дивовижну кампанію: місце в Лізі чемпіонів наступного сезону майже забезпечено, а Лас-Пальмас перебуває на 13-му місці, на 12 очок вище зони вильоту.

Очікується, що запас балів острівного колективу в першій половині сезону збереже прописку у вищому дивізіоні Іспанії на сезон-2024/25.

Наразі команда Гарсіа Пім'енти має п'яти поразок поспіль у Ла Лізі, включаючи 1:4 від Сельти Віго минулих вихідних.

"Лос-Амарільйос" не перемагали в лізі з 10 лютого, набравши лише два очки в попередніх восьми матчах, але, схоже, вони проведуть сезони один за одним у вищому дивізіоні Іспанії.

Лас-Пальмас є відносно стабільним вдома в цьому сезоні, набравши 22 очки в 16 матчах перед власними вболівальниками, а Жирона має п’ять поразок у виїзних матчах за ці місяці.

Домашня форма Жирони в цьому сезоні є третьою найкращою в Ла Лізі, вона набрала 41 пункт в 16 матчах, що лише на три менше, ніж у мадридського Реала.

Минулого разу каталонська команда перемогла Кадіс на домашньому полі з рахунком 4:1, але п'ять поразок поспіль від Реала, Атлетіка з Більбао, Мальорки, Хетафе та Атлетіко мають бути попередженням для колективу Мічела.

У цьому календарному році Жирона виграла лише один матч у чемпіонаті на виїзді, який відбувся наприкінці січня, враховуючи нинішню форму Барселони і спробу зачепитися за найвищі місці від Атлетіко розслаблятися їй ще зарано.

Лас-Пальмас знову змушений буде грати без орендованого захисника Хуліана Араухо через проблеми з підколінним сухожиллям, але в іншому випадку серйозних пошкоджень в нього немає.

До матчу також будуть доступні Марвін Парк та Сола Коко, так само і Сандро Рамірес.

Що стосується Жирони, то в неї є невизначена ситуація щодо кількох гравців.

Можуть не зіграти Янгель Еррера, Віктор Циганков, Крістіан Стуані.

Втім, Артем Довбик буде доступний на цю зустріч.

В історії цього протистояння більше перемог в Жирони, яка виграла 9 матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лас-Пальмас: Валльєс — Суарес, Герцог, Мармоль, Кардона — Ель-Хаддаді, Муньйос, Перроне, Родрігес, Молейро — Рамірес

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера, Гарсія — Порту, Мартін, Савіо — Довбик

Не зіграють: Араухо — Артеро, Гарсія, Рока, Стуані, Хуанпе

Під питанням: .. — Коуту

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