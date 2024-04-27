Завершився другий поєдинок 33 туру чемпіонату Іспанії.
Лас-Пальмас - Жирона, фото гостей
27 квітня 2024, 17:14
У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Лас-Пальмас приймав Жирону на Естадіо Гран Канарія.
Господарі поля могли відкрити рахунок у матчі вже на 8-й хвилині, але Сандро Рамірес не реалізував пенальті. Пізніше Довбик повторив невдалий досвід нападника "жовтих", але Лопес опинився першим на добиванні та вивів гостей вперед.
У другій половині зустрічі українець реабілітувався, відзначившись із 11-метрової позначки. Трохи пізніше Артем залишив поле, а Циганков повернувся на нього після пропущених через травму двох матчів. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу колективу Мічела.
Лас-Пальмас — Жирона 0:2
Голи: Лопес, 26, Довбик, 57 (пен.)
На 8-й хвилині С. Рамірес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
На 26-й хвилині Довбик не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес (Ель-Хаддаді, 63), Коко, Мармоль, Сінкгравен (С. Кардона, 63) — Марвін, Муньйос (Б. Рамірес, 81), Перроне (Гонсалес, 78), Родрігес, Молейро — С. Рамірес (М. Кардона, 63)
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Мартінес, 89), А. Гарсія — Коуту (Циганков, 70), Мартін (Соліс, 89), Савіо (Торре, 80) — Довбик (Порту, 70)
Попередження: К. Родрігес, Мармоль — Довбик, Савіо, Коуту