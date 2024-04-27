Іспанія

Завершився другий поєдинок 33 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Лас-Пальмас приймав Жирону на Естадіо Гран Канарія.

Господарі поля могли відкрити рахунок у матчі вже на 8-й хвилині, але Сандро Рамірес не реалізував пенальті. Пізніше Довбик повторив невдалий досвід нападника "жовтих", але Лопес опинився першим на добиванні та вивів гостей вперед.

У другій половині зустрічі українець реабілітувався, відзначившись із 11-метрової позначки. Трохи пізніше Артем залишив поле, а Циганков повернувся на нього після пропущених через травму двох матчів. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу колективу Мічела.

Лас-Пальмас — Жирона 0:2

Голи: Лопес, 26, Довбик, 57 (пен.)

На 8-й хвилині С. Рамірес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

На 26-й хвилині Довбик не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес (Ель-Хаддаді, 63), Коко, Мармоль, Сінкгравен (С. Кардона, 63) — Марвін, Муньйос (Б. Рамірес, 81), Перроне (Гонсалес, 78), Родрігес, Молейро — С. Рамірес (М. Кардона, 63)

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Мартінес, 89), А. Гарсія — Коуту (Циганков, 70), Мартін (Соліс, 89), Савіо (Торре, 80) — Довбик (Порту, 70)

Попередження: К. Родрігес, Мармоль — Довбик, Савіо, Коуту