Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 квітня 2024 року.
Лас-Пальмас — Жирона, Getty Images
27 квітня 2024, 18:29
У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Лас-Пальмас приймав Жирону на Естадіо Гран Канарія.
Жирона з голом Артема Довбика здолала Лас-Пальмас на виїзді.
Огляд матчу:
Лас-Пальмас — Жирона 0:2
Голи: Лопес, 26, Довбик, 57 (пен.)
На 8-й хвилині С. Рамірес не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
На 26-й хвилині Довбик не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес (Ель-Хаддаді, 63), Коко, Мармоль, Сінкгравен (С. Кардона, 63) — Марвін, Муньйос (Б. Рамірес, 81), Перроне (Гонсалес, 78), Родрігес, Молейро — С. Рамірес (М. Кардона, 63)
Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Мартінес, 89), А. Гарсія — Коуту (Циганков, 70), Мартін (Соліс, 89), Савіо (Торре, 80) — Довбик (Порту, 70)
Попередження: К. Родрігес, Мармоль — Довбик, Савіо, Коуту.