Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у Реалу Сосьєдад завдяки голу Арди Гюлера, Барселона в більшості перемогла Валенсію.

Результати туру

Реал Мадрид переміг Реал Сосьєдад у виїзному матчі

Виїзд до Сан-Себастьяна мав стати черговим екзаменом для Реала на шляху до чемпіонства. Даний матч відбувся в п'ятницю і надав команді з Мадриду можливість краще підготуватися до протистоянь з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів.

Карло Анчелотті виставив на поле багато гравців, які не виходили в стартовому складі або наразі є резервістами. З основних він обрав лише Дані Карвахаля та Орельєна Чуамені. Стартовий етап матчу вийшов не дуже хорошим за рівнем від Реалу.

В атаці майже нічого не виходило, а Реал Сосьєдад виглядав цікавіше, але не зміг реалізувати свої моменти.

Тим не менш є важливий момент. Навіть якщо ти атакуєш, пресингуєш, контролюєш ситуацію, ти не можеш його випустити з поля зору, особливо коли він може створити таку атаку: від центру до флангу, від флангу до штрафного майданчика, від штрафного майданчика до воріт. Рецепт голу, єдиної гідної визнання дії королівської команди в матчі, був дуже простий. Знову відмітився Арда Гюлер, який добре себе проявляє в якості опції з лави запасних. Цікаво, чи його трансфер до іншої команди наступного літа все ж таки відбудеться, чи він буде отримувати більше можливостей.

Одна ця дія і досить мудра установка в обороні дали лідеру три бали. Карло Анчелотті точно тримав в пам'яті мюнхенську Баварію, а Реал Сосьєдад... ну, тут немає пояснення, чому колектив Іманола Альгуасіля не виглядав динамічніше протягом зустрічі.

Жирона виграла у Лас-Пальмаса на виїзді

У цьому матчі відбулася важлива подія — колектив Мічела переміг в гостях вперше з 28 січня.

Лас-Пальмас програв 5 попередніх матчів, тому важко дивуватися, що один з лідерів Ла Ліги виграв без особливих неприємностей.

Голи Жирони відбулися завдяки Артему Довбику. Спершу український форвард не реалізував пенальті, але на добиванні чітко зіграв Давід Лопес, а далі Артем все ж таки відмітився голом з одинадцятиметрового і забив черговий гол у чемпіонаті.

Ще з приємних новин — на полі з'явився Віктор Циганков, який відновився після пошкодження.

Щодо команди Франсіско Пім'єнти, то вона не реалізувала пенальті, а також мала небезпечний момент після удару здалеку, і це все.

Словом, хороший результат і найближчим часом Жирона може гарантувати собі вихід у Лігу чемпіонів.

Барселона виграла у Валенсії завдяки хет-трику Роберта Левандовські

Барселона швидко перейшла від боротьби за півфінал Ліги чемпіонів до боротьби за друге місце в лізі. Дві болючі поразки від ПСЖ і Реала позбавили ілюзій і змусили чекати інформації, хто замінить Хаві. Тим часом тренер передумав і заявив, що залишиться ще на один сезон. Хаві вирішив не проводити ротацію і виставив перевірених гравців. Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарсі та Жоау Канселу зіграли в обороні, а Андреас Крістенсен, Фермін Лопес та Ілкай Гюндоган – у півзахисті. На флангах діяли Рафінья та Ламіне Ямал, а в центрі грав Роберт Левандовські.

Початок матчу був явним домінуванням Барселони. Ілкай Гюндоган подав у штрафний майданчик на Рафінью, але бразилець програв фізичну дуель захиснику Валенсії. Удар Ферміна Лопеса був заблокований. На 14-й хвилині Валенсія провела гарну контратаку. На 20-й хвилині Пау Кубарсі припустився фатальної помилки і дозволив Пепелу просунутися до воріт і до тер Штегена, але в підсумку вихованець Реала змарнував цю можливість. Через мить Рафінья виконав чудовий простріл, а Фермін Лопес точним ударом головою переграв Гіоргі Мамардашвілі. В одній із наступних дій форвард зіткнувся з Яркєм Гасьоровським, але, на щастя, зумів повернутися в гру.

На 27-й хвилині тер Штеген припустився жахливої ​​помилки, коли спробував відпасувати Уго Дуро і втратив м'яч, а форвард Валенсії скористався цим подарунком. Барселона продовжувала атакувати, але нічого не виходило. Тим часом на 37-й хвилині Рональд Араухо "привіз" пенальті. Пепелу підійшов до м'яча і чітко реалізував момент. Валенсія повела. Однак голкіпер Валенсії у доданий час припустився жахливої ​​помилки, коли неправильно прийняв м'яч, а потім, намагаючись зупинити Ламіне Ямала, торкнувся м'яча рукою за межами штрафного майданчика. Спочатку арбітр дозволив гру, але після втручання ВАР змінив своє рішення і показав Мамардашвілі червону картку. Штрафний виконав Рафінья, але неточно. Через мить Ламіне Ямал пробив здалеку, втім не влучив. Більше голів до перерви не було.

У перерві Хаві зробив дві заміни. Серхі Роберто замінив Андреаса Крістенсена, а Іньїго Мартінес замінив Пау Кубарсі. На 50-й хвилині Роберт Левандовські головою відправив м'яч у сітку, і хоча ВАР все ще аналізував можливе положення Ферміна в офсайді, гол був зарахований. На 62-й хвилині Кунде небезпечно пробив, а Доменек, хоч і з проблемами, потягнув цей удар. Араухо також був близький до того, щоб забити головою, але голкіпер Валенсії впорався. У наступній дії Гюндоган мав гарну нагоду, але його удар був заблокований. На 80-й хвилині Кунде мав ще одну нагоду, але пробив не надто точно.

Нарешті на 83-й хвилині Рональд Араухо в контакті з голкіпером відбив м'яч головою, а Роберт Левандовські виграв відскок і забив головою. Господарі знову лідирували. Через мить рахунок міг бути 4:2 після удару Феррана Торреса, але м'яч відлетів на кутовий. У компенсований час на Феррані Торресі сфолили за межами штрафного майданчика, і Роберт Левандовські реалізував пенальті. Поляк пробив у штангу, а м’яч крізь пальці Доменека потрапив у сітку – 4:2. Через мить арбітр завершив матч, після чого Хаві зміг зітхнути з полегшенням. Однак справжню боротьбу доведеться розгорнути з Жироною, яка не здається в боротьбі за друге місце, саме в наступному турі їм доведеться грати між собою.

Коротко про інші матчі туру:

- Хетафе виграв у Альмерії (3:1). Мейсон Грінвуд забив дубль та віддав один асист.

- Алавес вдома переміг Сельту (3:0). Всі голи відбулися у другому таймі.

- Атлетіко зміг вдома виграти у Атлетіка (3:1). Після першого тайму рахунок був нічийним, але потім команда Дієго Сімеоне забила два м'ячі.

- Кадіс вдома зіграв внічию з Мальоркою (1:1). Ведат Мурікі відкрив рахунок, але Омар Маскарель відмітився автоголом.

- Гранада виграла у Осасуни (3:0). Більшість м'ячів відбулися у другому таймі.

- Вільярреал вдома переграв Райо Вальєкано (3:0). Алекс Баена зробив хет-трик асистів.

- Бетіс та Севілья зіграли результативну нічию (1:1). Рахунок відкрив Іско, але у другому таймі його зрівняв Кіке Салас.