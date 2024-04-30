Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у Реалу Сосьєдад завдяки голу Арди Гюлера, Барселона в більшості перемогла Валенсію. 

Результати туру 

33 ТУР. 26.04.2024
22:00 Реал Сосьєдад 0:1 Реал Мадрид

33 ТУР. 27.04.2024
15:00 Лас-Пальмас 0:2 Жирона
17:15 Альмерія 1:3 Хетафе
19:30 Алавес 3:0 Сельта
22:00 Атлетіко 3:1 Атлетік

33 ТУР. 28.04.2024
15:00 Кадіс 1:1 Мальорка
17:15 Гранада 3:0 Осасуна
19:30 Вільярреал 3:0 Райо Вальєкано
22:00 Реал Бетіс 1:1 Севілья

33 ТУР. 29.04.2024
22:00 Барселона 4:2 Валенсія

Реал Мадрид переміг Реал Сосьєдад у виїзному матчі 

Виїзд до Сан-Себастьяна мав стати черговим екзаменом для Реала на шляху до чемпіонства. Даний матч відбувся в п'ятницю і надав команді з Мадриду можливість краще підготуватися до протистоянь з Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів. 

Карло Анчелотті виставив на поле багато гравців, які не виходили в стартовому складі або наразі є резервістами. З основних він обрав лише Дані Карвахаля та Орельєна Чуамені. Стартовий етап матчу вийшов не дуже хорошим за рівнем від Реалу. 

В атаці майже нічого не виходило, а Реал Сосьєдад виглядав цікавіше, але не зміг реалізувати свої моменти. 

Тим не менш є важливий момент. Навіть якщо ти атакуєш, пресингуєш, контролюєш ситуацію, ти не можеш його випустити з поля зору, особливо коли він може створити таку атаку: від центру до флангу, від флангу до штрафного майданчика, від штрафного майданчика до воріт. Рецепт голу, єдиної гідної визнання дії королівської команди в матчі, був дуже простий. Знову відмітився Арда Гюлер, який добре себе проявляє в якості опції з лави запасних. Цікаво, чи його трансфер до іншої команди наступного літа все ж таки відбудеться, чи він буде отримувати більше можливостей. 

Одна ця дія і досить мудра установка в обороні дали лідеру три бали. Карло Анчелотті точно тримав в пам'яті мюнхенську Баварію, а Реал Сосьєдад... ну, тут немає пояснення, чому колектив Іманола Альгуасіля не виглядав динамічніше протягом зустрічі. 

Жирона виграла у Лас-Пальмаса на виїзді 

У цьому матчі відбулася важлива подія — колектив Мічела переміг в гостях вперше з 28 січня. 

Лас-Пальмас програв 5 попередніх матчів, тому важко дивуватися, що один з лідерів Ла Ліги виграв без особливих неприємностей.  

Голи Жирони відбулися завдяки Артему Довбику. Спершу український форвард не реалізував пенальті, але на добиванні чітко зіграв Давід Лопес, а далі Артем все ж таки відмітився голом з одинадцятиметрового і забив черговий гол у чемпіонаті. 

Ще з приємних новин — на полі з'явився Віктор Циганков, який відновився після пошкодження. 

Щодо команди Франсіско Пім'єнти, то вона не реалізувала пенальті, а також мала небезпечний момент після удару здалеку, і це все. 

Словом, хороший результат і найближчим часом Жирона може гарантувати собі вихід у Лігу чемпіонів. 

Барселона виграла у Валенсії завдяки хет-трику Роберта Левандовські 

Барселона швидко перейшла від боротьби за півфінал Ліги чемпіонів до боротьби за друге місце в лізі. Дві болючі поразки від ПСЖ і Реала позбавили ілюзій і змусили чекати інформації, хто замінить Хаві. Тим часом тренер передумав і заявив, що залишиться ще на один сезон. Хаві вирішив не проводити ротацію і виставив перевірених гравців. Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарсі та Жоау Канселу зіграли в обороні, а Андреас Крістенсен, Фермін Лопес та Ілкай Гюндоган – у півзахисті. На флангах діяли Рафінья та Ламіне Ямал, а в центрі грав Роберт Левандовські. 

Початок матчу був явним домінуванням Барселони. Ілкай Гюндоган подав у штрафний майданчик на Рафінью, але бразилець програв фізичну дуель захиснику Валенсії. Удар Ферміна Лопеса був заблокований. На 14-й хвилині Валенсія провела гарну контратаку. На 20-й хвилині Пау Кубарсі припустився фатальної помилки і дозволив Пепелу просунутися до воріт і до тер Штегена, але в підсумку вихованець Реала змарнував цю можливість. Через мить Рафінья виконав чудовий простріл, а Фермін Лопес точним ударом головою переграв Гіоргі Мамардашвілі. В одній із наступних дій форвард зіткнувся з Яркєм Гасьоровським, але, на щастя, зумів повернутися в гру. 

На 27-й хвилині тер Штеген припустився жахливої ​​помилки, коли спробував відпасувати Уго Дуро і втратив м'яч, а форвард Валенсії скористався цим подарунком. Барселона продовжувала атакувати, але нічого не виходило. Тим часом на 37-й хвилині Рональд Араухо "привіз" пенальті. Пепелу підійшов до м'яча і чітко реалізував момент. Валенсія повела. Однак голкіпер Валенсії у доданий час припустився жахливої ​​помилки, коли неправильно прийняв м'яч, а потім, намагаючись зупинити Ламіне Ямала, торкнувся м'яча рукою за межами штрафного майданчика. Спочатку арбітр дозволив гру, але після втручання ВАР змінив своє рішення і показав Мамардашвілі червону картку. Штрафний виконав Рафінья, але неточно. Через мить Ламіне Ямал пробив здалеку, втім не влучив. Більше голів до перерви не було. 

У перерві Хаві зробив дві заміни. Серхі Роберто замінив Андреаса Крістенсена, а Іньїго Мартінес замінив Пау Кубарсі. На 50-й хвилині Роберт Левандовські головою відправив м'яч у сітку, і хоча ВАР все ще аналізував можливе положення Ферміна в офсайді, гол був зарахований. На 62-й хвилині Кунде небезпечно пробив, а Доменек, хоч і з проблемами, потягнув цей удар. Араухо також був близький до того, щоб забити головою, але голкіпер Валенсії впорався. У наступній дії Гюндоган мав гарну нагоду, але його удар був заблокований. На 80-й хвилині Кунде мав ще одну нагоду, але пробив не надто точно. 

Нарешті на 83-й хвилині Рональд Араухо в контакті з голкіпером відбив м'яч головою, а Роберт Левандовські виграв відскок і забив головою. Господарі знову лідирували. Через мить рахунок міг бути 4:2 після удару Феррана Торреса, але м'яч відлетів на кутовий. У компенсований час на Феррані Торресі сфолили за межами штрафного майданчика, і Роберт Левандовські реалізував пенальті. Поляк пробив у штангу, а м’яч крізь пальці Доменека потрапив у сітку – 4:2. Через мить арбітр завершив матч, після чого Хаві зміг зітхнути з полегшенням. Однак справжню боротьбу доведеться розгорнути з Жироною, яка не здається в боротьбі за друге місце, саме в наступному турі їм доведеться грати між собою. 

Коротко про інші матчі туру: 

- Хетафе виграв у Альмерії (3:1). Мейсон Грінвуд забив дубль та віддав один асист. 

- Алавес вдома переміг Сельту (3:0). Всі голи відбулися у другому таймі. 

- Атлетіко зміг вдома виграти у Атлетіка (3:1). Після першого тайму рахунок був нічийним, але потім команда Дієго Сімеоне забила два м'ячі. 

- Кадіс вдома зіграв внічию з Мальоркою (1:1). Ведат Мурікі відкрив рахунок, але Омар Маскарель відмітився автоголом. 

- Гранада виграла у Осасуни (3:0). Більшість м'ячів відбулися у другому таймі. 

- Вільярреал вдома переграв Райо Вальєкано (3:0). Алекс Баена зробив хет-трик асистів. 

- Бетіс та Севілья зіграли результативну нічию (1:1). Рахунок відкрив Іско, але у другому таймі його зрівняв Кіке Салас. 

Цікаві факти та статистика 

Дриблінг 


Інша статистика 

Найкращий гол 33-го туру Прімери 

Родріго Де Пауль (Атлетіко) 

Роберт Левандовські (Барселона) 

 

Найкращий гравець 33-го туру Прімери 

Арда Гюлер (Реал) — переможний гол у матчі з Реалом Сосьєдад 

Роберт Левандовські (Барселона) — хет-трик Валенсії 

 

Символічна збірна 33-го туру Прімери 

 

Таблиця 

# 30 КВІТНЯ 2024 І О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 33 84
2 Барселона Барселона 33 73
3 Жирона Жирона 33 71
4 Атлетіко Атлетіко 33 64
5 Атлетік Атлетік 33 58
6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 33 51
7 Реал Бетіс Реал Бетіс 33 49
8 Валенсія Валенсія 33 47
9 Вільярреал Вільярреал 33 45
10 Хетафе Хетафе 33 43
11 Осасуна Осасуна 33 39
12 Севілья Севілья 33 38
13 Алавес Алавес 33 38
14 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 33 37
15 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 33 34
16 Мальорка Мальорка 33 32
17 Сельта Сельта 33 31
18 Кадіс Кадіс 33 26
19 Гранада Гранада 33 21
20 Альмерія Альмерія 33 14

Розклад наступного туру Прімери 

34 ТУР. 03.05.2024
22:00 Хетафе -:- Атлетік

34 ТУР. 04.05.2024
15:00 Реал Сосьєдад -:- Лас-Пальмас
17:15 Реал Мадрид -:- Кадіс
19:30 Жирона -:- Барселона
22:00 Мальорка -:- Атлетіко

34 ТУР. 05.05.2024
15:00 Осасуна -:- Реал Бетіс
17:15 Сельта -:- Вільярреал
19:30 Валенсія -:- Алавес
22:00 Райо Вальєкано -:- Альмерія
22:00 Севілья -:- Гранада