Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 27 квітня 2024 року.

Атлетіко виграв "атлетичне" дербі в Атлетіка й майже гарантував собі місце в Лізі чемпіонів.

Команда Дієго Сімеоне відірвалась від підопічних Ернесто Вальверде вже на шість очок.

Огляд матчу:

Атлетіко — Атлетік 3:1

Голи: Де Пауль, 15, Корреа, 52, Сімон, 80 (авт.) — Н. Вільямс, 45



Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ермосо — Моліна (Рікельме, 67), Льоренте (Сауль, 82), Коке, Де Пауль (Аспілікуета, 82), Ліно — Корреа (Барріос, 77), Грізманн.



Атлетік: Сімон — Альварес (Еррера, 66), Вівіан, Паредес, Лекуе — Де Галаррета (Весга, 69), Прадос — І. Вільямс (Р. Гарсія, 82), Сансет (Беренгер, 66), Н. Вільямс — Гурусета (Муньяїн, 66).



Попередження: Де Пауль, Ермосо, Грізманн — Сансет, Паредес.