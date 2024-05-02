Іспанія

"Барса" дуже хоче бачити у своїх лавах німецького футболіста.

Барселона має намір придбати універсала мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха влітку 2024 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст є пріоритетом для каталонського клубу на позицію опорного півзахисника. Кімміх приваблює керівництво "блаугранас" техніко-тактичним рівнем, фізичними даними та досвідом гри на найвищому рівні.

Зазначається, що запасним варіантом каталонців є 30-річний опорник Бетіса Гвідо Родрігес, з яким вже є усна домовленість.

Чинний контракт німця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 19,5 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 39 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.