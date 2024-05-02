Іспанія

Але тільки з метою відновлення від травми.

Французький нападник Карім Бензема від липня минулого року є гравцем аравійського Аль-Іттіхаду.

У новому колективі 36-річний виконавець уже встиг зіграти 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши вісім гольових передач.

Однак при цьому Карім міг провести й значно більше зустрічей, якби не скандальна історія наприкінці січня з можливим трансфером та м’язові травми, які супроводжують фінальний етап кар’єри досвідченого гравця.

Ситуація з пошкодженнями загострилась настільки, що в Саудівській Аравії не знайшлось лікарів, які б мали достатній досвід роботи подібним проблемам.

У підсумку, Аль-Іттіхад, аби уникнути можливих спекуляцій, офіційно оголосив про те, що Бензема найближчий тиждень проведе в Мадриді.

У столиці Іспанії, на базі колишнього клубу француза — мадридського Реала, із ним буде працювати команда лікарів "галактікос".

Як повідомили у аравійському клубі, виключно від успішності спільної роботи лікарів Реала та Аль-Іттіхада наразі залежить те, чи зіграє Бензема бодай один матч до завершення сезону.