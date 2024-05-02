Іспанія

Італієць хоче повернутися до Європи.

Півзахисник катарського Аль-Арабі Марко Верратті може повернутися до Європи перейшовши у каталонську Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, каталонському клубу запропонували послуги 31-річного півзахисника представники футболіста.

Зазначається, що італієць був би радий можливості повернутися до Європи. Він подобається тренерському штабу Барселони через свій досвід та манеру гри, але все одно не є пріоритетною трансферною метою "блаугранас".

У столиці Каталонії не впевнені, що Верратті зможе показувати високий рівень футболу після року в Катарі. Якщо клуб все ж вирішить його підписати, гравцеві доведеться піти на суттєві поступки у фінансовому питанні.

Цього сезону Марко Верратті відіграв за Аль-Арабі 17 матчів та зробив 7 результативних передач.