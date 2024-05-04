Іспанія

Каталонський клуб робитиме все можливе, щоб українець завоював трофей Пічіні.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував результативність українського форварда Артема Довбика, який близький до того, щоб стати найкращим бомбардиром сезону в іспанській Ла Лізі.

"Звання найкращого бомбардира важливе, це наша мета, тому що це визнання для всіх. Ми завжди говорили, що індивідуальних заслуг не може бути досягнуто інакше, як колективними зусиллями.

Вигравати Золоті м’ячі, чемпіонати світу для топ-гравців без команди за спиною було б неможливо. Приз найкращого бомбардира віддадуть Довбику, але це буде визнання для всіх", — наводить слова Мічела AS.

Також Мічел відповів на запитання щодо нещодавньої інформації у пресі щодо можливих порушень при трансфері 26-річного українця.

"З боку клубу все зроблено ідеально, інші можуть робити те, що хочуть. Без проблем", — додав Мічел.

Цього сезону Довбик провів 34 матчі, в яких забив 19 голів та віддав сім асистів.

Свій найближчий матч Жирона проведе сьогодні, 4 травня, проти Барселони. Гра розпочнеться о 19:30 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.