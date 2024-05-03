Іспанія

Каталонському клубу доведеться зіткнутися з УЄФА.

Український нападник Артем Довбик став феноменальним придбанням для Жирони, коли він перебрався з Дніпра-1 минулого літа, проте тепер каталонському клубу загрожують проблеми через цей трансфер. Про це повідомляє Football-Espana із посиланням на Mundo Deportivo.

Адвокат Євген Кузьмін звинуватив обидва клуби у низці порушень під час роботи на трансферному ринку влітку минулого року.

Стверджується, що шахрайський план було реалізовано з метою ухилення від сплати податків в Україні.

"Всі платежі мають йти лише на рахунки в українських банках. Якщо говорити про спортивне право, то футболіст зареєстрований клієнтом української компанії. І лише ця організація має право брати виплати за Довбика.

Я впевнений, що компетентні органи УЄФА, до яких я підготував скаргу, розслідують ці порушення та ухвалять справедливе та адекватне рішення. Сподіваюся, що УАФ зверне увагу на це питання", – сказав Кузьмін.

Якщо справа буде справді продовжена, то Жироні можуть загрожувати серйозні наслідки, якщо її провину буде визнано. Штраф буде м'яким покаранням, а найсуворішою санкцією може стати виключення з Ла Ліги та Ліги чемпіонів, де вони мають намір виступати у наступному сезоні.

Цього сезону Довбик провів 34 матчі, в яких забив 19 голів та віддав сім гольових передач. Зараз він є найкращим бомбардиром Ла Ліги.