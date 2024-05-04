Хорват став найстаршим гравцем мадридської команди, який зіграв у Ла Лізі.
Лука Модрич, Getty Images
04 травня 2024, 19:59
У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Реал приймав Кадіс (3:0)
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З перших хвилин у стартовому складі "вершкових" з'явився хорватський хавбек Лука Модрич. Вік півзахисника становить 38 років і 238 днів.
Таким чином, він став найстаршим гравцем в історії Реала, який взяв участь у матчі чемпіонату країни.
У підсумку Модрич побив рекорд, що належав Ференцу Пушкашу. Угорець 1965 року зіграв за Реал у чемпіонаті у віці 38 років і 233 днів.
Зазначимо, що наразі Реал лідирує в Ла Лізі. Колектив заробив 87 балів.