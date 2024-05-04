Іспанія

25-річний футболіст цього разу виграв чемпіонат Іспанії.

Таким чином, Андрій Лунін виграв восьмий трофей із мадридською командою.

25-річний голкіпер вдруге виграв Ла Лігу, а також у його активі Кубок Іспанії, два Суперкубки, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Зазначимо, що для Реала це 36-й чемпіонський титул — найкращий показник в Іспанії. Далі йде Барселона (27).

У поточному сезоні Лунін провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 13 пропущених голів і 10 "сухих" ігор.